The City: второй сезон сериала "Почка" появится на онлайн-платформе KION

На этой неделе состоится премьера второго сезона сериала "Почка" на платформе KION на этой неделе. В первом сезоне инспектор пожарной службы Наташа, которая больше себя любит только деньги, тяжело заболела. Ей требовалась новая почка, которую она успешно нашла.

В новых сериях героиня все еще учится быть отзывчивой. Для этого ей предстоит спасти сына своего донора. На этот раз девушке придется отыскать уже не одну, а сразу 70 почек.

Подробнее – в проекте The City.