The Сity: что посмотреть в выходные

На онлайн платформах вышел мини-сериал "Пэм и Томми". Это байопик о самой горячей паре Голливуда 90-х – Памеле Андерсон и Томми Ли.

30 лет назад Томми Ли и Памела Андерсон были самой обсуждаемой парой в мире. Свадьба на четвертый день знакомства, драки и ссоры, наркотики и алкоголь, дети и развод. Ярких заголовков было много. Еще больше стало после того, как в прессу попало интимное видео с участием пары. Теперь этим никого не удивишь, но в тот момент это был ядерный взрыв.

Реальные Андерсон и Ли никак не участвовали в съемках нового проекта. Они были в курсе, что про их историю снимали шоу, но от участия наотрез отказались. Памела и ее семья назвали будущую премьеру "дешевой подделкой" и подчеркнули, что не посмотрят ни одной серии. Судя по всему, актриса не хочет ворошить прошлое и устала ассоциироваться со скандалами.

Кроме того, можно оценить главную новинку на Netflix – "Женщина в доме напротив девушки в окне". Центральная героиня Анна обожает пить дома вино целыми днями. Однажды она становится свидетельницей убийства в доме напротив. Полиция ей не верит. Анна опять пьет и сначала думает, что ей все померещилось. Но потом начинает собственное расследование.

Подробнее – в сюжете проекта The City.