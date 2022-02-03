Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народного артиста России Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Церемония прощания с режиссером и сценаристом прошла в Центральном доме кинематографистов. Проститься с Мережко пришли его родные, коллеги и друзья.

Художник Никас Сафронов поделился своими впечатлениями от дружбы с Мережко, а также отметил его выдающиеся талант и мастерство.

"Он умел быть другом, причем он переживал за друзей, когда они попадали в сложную ситуацию, старался помочь. Вообще он такой всесторонний, я думаю, что это личность большого масштаба. Он попадал в тему, в народ. Его сценарии брали лучшие режиссеры", – сказал народный художник РФ на траурной церемонии.

Виктор Мережко скончался 30 января в возрасте 84 лет.

В 1968 году Мережко окончил сценарный факультет ВГИКа. В числе наиболее известных его работ как сценариста – "Трын-трава", "Трясина", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Прости". За картину "Полеты во сне и наяву" в 1980 году он получил Государственную премию СССР.

Кроме киносценариев, Мережко писал пьесы. Среди самых известных – "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я – женщина", "Женский стол в охотничьем зале". Его пьесы ставились во многих театрах СССР и продолжают идти на сцене до сих пор.

