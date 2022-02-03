Церемония прощания с Виктором Мережко началась в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Центральном доме кинематографистов в Москве началась церемония прощания с режиссером и сценаристом Виктором Мережко.

Почтить память режиссера пришли члены его семьи, друзья и коллеги.

Виктор Мережко скончался 30 января в возрасте 84 лет.

В 1968 году он окончил сценарный факультет ВГИКа. В числе наиболее известных его работ как сценариста – "Трын-трава", "Трясина", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Прости". За картину "Полеты во сне и наяву" в 1980 году он получил Государственную премию СССР.

Кроме киносценариев, Мережко писал пьесы. Среди более известных – "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я – женщина", "Женский стол в охотничьем зале". Его пьесы ставились во многих театрах СССР и продолжают идти на сцене до сих пор.

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста. Мэр отметил, что с творчеством режиссера и сценариста связано много ярких страниц в летописи отечественного искусства, а его душевные фильмы стали классикой всех поколений зрителей.

