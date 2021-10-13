The City: "Неисправимый Рон" и "Семейка Аддамс: Горящий тур"

На следующей неделе в кино можно будет увидеть "Неисправимого Рона" – мультфильм про настоящую дружбу. Действие происходит в недалеком будущее. По сюжету почти у каждого ребенка есть робот, который помогает заводить друзей. Однако мальчику по имени Барни достается бракованный гаджет. Мелкие неприятности вскоре оборачиваются большими приключениями, а неисправный робот становится лучшим другом.

Очаровательная кино-страшилка – история про семейку Аддамс – получила анимационное продолжение. 13 октября в прокат выйдет мультфильм "Семейка Аддамс: Горящий тур". Это уже вторая часть полнометражного мультика двухлетней давности. По сюжету в готическом семействе проблемы и недопонимание. Чтобы снова сплотиться, Аддамсы отправляются в отпуск, где их ждут приключения и чудаковатые друзья. Подробнее – в сюжете проекта The City.