"The City": "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Девять совсем незнакомых людей"

В прокат выходит главная киноновинка августа – "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Снимать десятый фильм расширенной вселенной DC доверили Джеймсу Ганну – автору двух частей "Стражей галактики" и легендарного "Рассвета мертвецов".
По сюжету власти США набирают команду преступников со сверхспособностями. Цель – проникнуть в одну из стран третьего мира и лишить местного диктатора нового сверхсекретного оружия.
В США фильм получил рейтинг 18+ из-за сцен насилия и жестокости.
Триллер "Девять совсем незнакомых людей" – главная новинка последнего месяца лета, говорят эксперты.
Действие происходит в оздоровительном центре, где собираются девять человек. У каждого своя серьезная проблема. Помочь избавиться от нее должны несколько дней покоя, медитации и йога.
Однако вместо этого собравшиеся становятся подопытными необычных психологических экспериментов. Подробнее – в сюжете проекта The City.
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