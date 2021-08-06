"The City": "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Девять совсем незнакомых людей"

В прокат выходит главная киноновинка августа – "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Снимать десятый фильм расширенной вселенной DC доверили Джеймсу Ганну – автору двух частей "Стражей галактики" и легендарного "Рассвета мертвецов".

По сюжету власти США набирают команду преступников со сверхспособностями. Цель – проникнуть в одну из стран третьего мира и лишить местного диктатора нового сверхсекретного оружия.

В США фильм получил рейтинг 18+ из-за сцен насилия и жестокости.

Триллер "Девять совсем незнакомых людей" – главная новинка последнего месяца лета, говорят эксперты.

Действие происходит в оздоровительном центре, где собираются девять человек. У каждого своя серьезная проблема. Помочь избавиться от нее должны несколько дней покоя, медитации и йога.

Однако вместо этого собравшиеся становятся подопытными необычных психологических экспериментов. Подробнее – в сюжете проекта The City.