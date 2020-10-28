The City: "Ведьмы" и "Демидова Фест 2020"

В четверг, 29 октября, выходит фильм "Ведьмы" от создателя "Фореста Гампа" Роберта Земекиса. Он экранизировал одноименную детскую книжку британского писателя Роальда Даля, рассказывающую о мире, в котором живут самые настоящие ведьмы.

Выставка "Демидова Фест 2020", посвященная актрисе Театра на Таганке Алле Демидовой, открылась в галерее "Граунд Солянка". Экспозицию разделили на три зоны. В зале "Демидова. Дом" с коврами на полу находятся личные вещи актрисы. Этажом выше – видеоперформанс. Хореограф скопировал ее пластику рук и снял практически черно-белую короткометражку.

Самая интересная зона – "Демидова. Голос". За час можно побывать сразу на пяти спектаклях актрисы. Вход по сеансам, не больше шести человек. Билеты по 300 рублей. Подробнее – в сюжете проекта The City.