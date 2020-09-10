The City: "Мулан", "Российская креативная неделя" и концерт "Мальбэк" и Сюзанны

В четверг, 10 сентября, на экраны выходит "Мулан". Это ремейк одноименного мультфильма 1998 года. Компания Disney вложила в производство блокбастера 200 миллионов долларов.

11 сентября в Парке Горького стартует "Российская креативная неделя". Искусствоведы, музыканты, архитекторы и урбанисты обсудят развитие креативной индустрии. Участие примет и команда The City.

В воскресенье в ГлавClub состоится концерт дуэта "Мальбэк" и Сюзанна. Билеты на танцпол обойдутся в 1,5 тысячи рублей, в VIP-ложу – вдвое дороже. Подробнее – в сюжете проекта The City.