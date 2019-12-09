The City: "Джуманджи: Новый уровень", Мумий Тролль и "Война и мир"

На этой неделе выходит фильм "Джуманджи: Новый уровень" с Дуэйн Джонсон, Джеком Блэком и Карен Гиллан. Это продолжение фильма "Джуманджи: Зов джунглей", который вышел два года назад и собрал в прокате почти миллиард долларов. Четверо друзей опять попадают в игру. На этот раз им нужно спасти друга. Но правила изменились. К актерскому составу добавили Дэнни Девито.

Мумий Тролль даст большой предпраздничный концерт 12 декабря на стадионе "Динамо". Споют все главные хиты. Новое шоу готовили почти год. За это время музыканты сняли несколько экстремальных роликов под водой и на пляже.

В театре "Модерн" масштабная премьера – спектакль "Война и мир" от режиссера Юрия Грымова. В постановке занята вся труппа и приглашенные актеры. Это переосмысление романа Толстого. Для постановки сшили больше 400 исторических костюмов. В основном военные мундиры и роскошные бальные платья. За музыкальное сопровождение отвечает хор имени Свешникова. Подробнее – в сюжете проекта The City.