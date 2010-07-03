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Москва 24

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Общество

09:44

Москва и Подмосковье планируют создать единую транспортную систему

транспорт город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва и Подмосковье разрабатывают единую транспортную платежную систему с одной картой для проезда. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры правительства Московской области Игорь Тресков. Он отметил, что эта тема обсуждается с мэрией столицы.

"Мы сейчас вырабатываем совместные решения, чтобы появилась одна платежная система, которая позволит жителям как Москвы, так и области пользоваться одним платежным средством", – приводит слова Трескова РИА Новости.

Он напомнил, что недавно была создана совмещенная карта Тройка-Стрелка. Однако, по словам Трескова, планируется разработать одну карту, одну платежную систему как для столицы, так и для Московской области.

Ранее сообщалось, что для поездок на Московских центральных диаметрах (МЦД) пассажиры активировали более 4 миллионов карт "Тройка". Карты нужно активировать для получения бесплатной пересадки на метро и МЦК, а также для оплаты проезда на диаметрах.

Для активации карты "Тройка" можно обратиться в любую кассу метро. Также активация билета "Кошелек" карты "Тройка" возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль.

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