Порядка 8 млн поездок на МЦД совершили пассажиры с момента запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Московских центральных диаметрах было совершено около 8 миллионов поездок со дня их запусков. Об этом проинформировали в пресс-службе АО "Центральная ППК".

"За время работы Московских центральных диаметров на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" было совершено почти 3,8 миллиона поездок, на МЦД-2 "Курско-Рижский" – 4,2 миллиона поездок", – говорится в сообщении.

В совокупности число использования двух отрезков нового наземного метро практически достигло отметки 8 миллионов.

Ранее сообщалось, что 9 декабря завершился период бесплатного пользования диаметрами. Теперь проезд можно оплатить "Тройкой" или социальной картой. Возможность бесплатной пересадки на метро и МЦК в течение 90 минут осталась неизменной.

Московские центральные диаметры заработали в платном режиме

Московские центральные диаметры были запущены 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" представили собой 132 километра пути и 57 станций, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.