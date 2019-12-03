"Вечер": два дублера появятся у Кутузовского проспекта

У Кутузовского проспекта появится два дублера. Сейчас идет строительство Южного. Он пройдет от МКАД почти до Бережковской набережной. Движение по нему должны запустить уже в следующем году, и он будет бесплатным.

Северный дублер должен стать первой платной дорогой в городе. Трасса протяженностью 11 километров пройдет от Молодогвардейской развязки на МКАД до "Москва-Сити".

Ее строительство несколько раз переносилось. Общая стоимость проекта – примерно 55 миллиардов рублей. Подробнее о нем – в программе "Вечер" на телеканале Москва 24.