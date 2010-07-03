Завершилось строительство трех подземных переходов на Дорожной улице

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

В Москве завершилось строительство трех подземных переходов, предусмотренных проектом реконструкции улицы Дорожной. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

"Мы завершили строительство трех подземных пешеходных переходов по проекту реконструкции улицы Дорожной. После реконструкции улица Дорожная станет более удобной для автомобилистов и более безопасной для пешеходов", – заявил руководитель ведомства Андрей Бочкарев.

Первый подземный переход разместили у остановочного пункта Курского направления МЖД "Красный Строитель". Второй находится в районе дома 20, корпуса 1, на улице Дорожной. Наконец третий переход построили на Дорожной улице в районе пересечения с Сумским проездом.

В августе 2019 года заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что реконструкция Дорожной улицы от МКАД до Кантемировской улицы завершится до конца 2019 года.

