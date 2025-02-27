Судьба спасенной в Ялте кошки Муси будет решена с помощью опроса

Фото: телеграм-канал Mash

Судьба сброшенной с "Ласточкиного гнезда" в Крыму кошки Муси будет решена с помощью опроса, который проводит в своем телеграм-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.

На данный момент в нем приняли участие уже более 30 тысяч человек. Голосующим предложено выбрать один из трех вариантов: обустроить Мусе в "Ласточкином гнезде" дом, передать ее новым хозяевам или же создать ей условия для проживания в администрации города.

Сейчас лидирует с 58% вариант, предполагающий поиск для кошки новых хозяев. За создание питомцу дома на территории "Ласточкиного гнезда" проголосовали 31%, а еще 11% считают необходимым организацию для Муси условий в администрации города.

Под опросом люди оставили более 500 комментариев, в которых высказали свое мнение по поводу спасенной кошки, а также о других животных, обитающих возле "Ласточкиного гнезда".

Кошку сбросил со смотровой площадки "Ласточкиного гнезда" 24-летний житель Санкт-Петербурга. Инцидент произошел 23 февраля. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника. Мужчина признал свою вину и объяснил свой поступок тем, что Муся стала вырываться из его рук.

Спустя время выяснилось, что кошка жива. Она около трех суток находилась на обрыве среди камней и ледяного моря. В результате Мусю спасли.

По словам ветеринара Светланы Власенко, жизненно важные показатели кошки находятся в норме. У Муси взяли кровь на общий и биохимический анализы, по результатам которых выяснилось, что показатели были немного повышены.

Специалист предположила, что это произошло из-за стресса, долгого нахождения без еды и воды или из-за ненадлежащего питания в прошлом. В связи с этим Власенко пообещала скорректировать питание кошки. Она также сообщила, что сейчас питомец пребывает под наблюдением специалистов в стационаре, где в дальнейшем будет получать необходимую терапию.

