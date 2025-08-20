В Бурятии нашли уплывшую на моторной лодке ши-тцу

Фото: 123RF/maximgor

Собака породы ши-тцу, которая оказалась внутри отплывшей от берега моторной лодки в Бурятии, найдена. Об этом РИА Новости рассказала хозяйка животного Юлия.

Питомец по кличке Лейси был найден вечером во вторник, 19 августа. Лодку обнаружили очевидцы в районе Ельника, который находится рядом с насосной станцией. По словам женщины, собака не получила травм, однако была напугана.

Хозяйка животного уточнила, что лодка передвигалась по Гусиному озеру до того момента, пока не закончился бензин. В результате она проплыла "довольно приличное расстояние".

Информация о пропаже собаки в Селенгинском районе Бурятии поступила правоохранителям примерно в 23:00 по местному времени (18:00 по московскому. – Прим. ред.) 18 августа. Сведения были переданы людьми, которые отдыхали рядом с селом Бараты.

По словам очевидцев, собака породы ши-тцу находилась в лодке, которая отплыла от берега Гусиного озера с заведенным мотором и полным баком. Из-за большого размера озера найти лодку было сложно.

