В Бурятии ищут собаку, которая уплыла от хозяев на моторной лодке

Фото: 123RF/maximgor

В Селенгинском районе Бурятии ищут собаку, которая уплыла от хозяев на моторной лодке. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МВД республики.

Информация об отплывшей от берега Гусиного озера лодке, внутри которой была собака, поступила правоохранителям примерно в 23:00 по местному времени (18:00 по московскому) 18 августа. Сведения были переданы людьми, которые отдыхали рядом с селом Бараты.

Источник, знакомый с ситуацией, заявил агентству, что в лодке с заведенным мотором и полным баком была собака породы ши-тцу. Предполагается, что судно могло застрять в камышах. Однако из-за большого размера озера найти лодку сложно, указали эксперты изданию.

Ранее стало известно, что более половины россиян хоть раз теряли своих домашних животных. При этом средства идентификации для питомцев есть только у трети владельцев.

В свою очередь, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский заявил, что чаще всего сбегают от хозяев собаки пород бигль и бладхаунд. Именно поэтому он посоветовал собственникам этих псов тщательно следить за ними.

