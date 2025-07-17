Изъятых у владельца бутовских коз перевезли в спецкомплекс в Ступине

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Пасшихся в Бутово коз изъяли у фермера Валерия Аникеева и переправили в конно-спортивный комплекс "Карамат" в Ступине, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет ветеринарии Москвы.

В учреждении подходящие условия для жизни мелкого скота. Животные будут там находиться, пока владелец не выполнит все ветеринарные требования по содержанию сельскохозяйственных животных, отметили специалисты.

По словам ветеринаров, козы хорошо перенесли переезд. Документы на перемещение оформили на 24 животных.

Представители комитета заявили, что Аникееву нужно будет поставить ограждения территории домовладения, обустроить помещение для скота, положить в него дезинфекционные коврики, построить площадку для хранения и обеззараживания навоза.

После этого фермеру необходимо регулярно проводить профилактическую дезинфекцию, обрабатывать все от грызунов и эктопаразитов, а также не загрязнять окружающую среду отходами от животных, отметили ветеринары.

Решение об изъятии коз приняли 20 июня в Зюзинском районном суде. По словам ветеринаров, Аникеев долго нарушал требования содержания животных. Козы гуляли по территории Бутово, мешали местным жителям и создавали угрозу ДТП. Суд запретил содержать животных фермеру еще в октябре 2024 года. Однако его требования так и не были выполнены.

Ранее рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова предложили помочь Аникееву с "бутовскими" козлами. Они хотели профинансировать строительство питомника для животных. Однако стороны не смогли договориться из-за цены проекта.