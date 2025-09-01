Биолог Золотарева: через царапины от домашних животных передается фелиноз

Фото: 123RF/123artfotodi

Царапины от домашних животных могут нести угрозу для здоровья человека. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на старшего преподавателя кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Марию Золотареву.

"Через кошачьи царапины передается фелиноз – инфекция, чаще вызываемая бактерией рода Бартонелла, например Bartonella henselae, которая может проникнуть в организм человека через поврежденную кожу. Около 30–40% домашних и бездомных кошек могут являться переносчиками этой бактерии", – пояснила она.

По словам эксперта, фелиноз относится к зооантропонозным инфекциям, которые передаются от животных к человеку. Чаще всего переносчиками являются кошки. Животное заражается через укус блохи или при заглатывании продуктов их жизнедеятельности, уточнила биолог. Человек может заразиться фелинозом через контакт с когтями или слюной.

У людей с хорошим иммунным ответом появляются локальные воспаления и увеличиваются лимфоузлы. В большинстве случаев инфекция проходит самостоятельно, подчеркнула Золотарева.

"При сниженном иммунитете и получении глубокой царапины возбудитель может попасть в кровь и вызвать системное воспаление с возможным поражением внутренних органов, что случается достаточно редко", – отметила она.

Специалист посоветовала после получения царапины сразу промыть ее проточной водой с мылом. При глубокой ране необходимо обработать место перекисью водорода или хлоргексидином, после чего нанести антисептик. При появлении признаков воспаления эксперт призвала обратиться к врачу.

Также она рекомендовала регулярно обрабатывать питомца от блох, использовать когтеточки и обучить животное безопасной игре.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков посоветовал чаще общаться с кошками. По его мнению, они неплохо улавливают интонацию человека и могут научиться понимать, что владельцу нравится, а что – нет.

Когда у хозяина хороший контакт с кошкой, ему легче понять, устраивает ли животное питание, становится ли питомец бодрее и веселее, отметил ветеринар.

