Трамп решил замедлить вывод войск из Сирии

Сенатор Линдси Грэм рассказал, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии, сделав это "умным способом".
"Я думаю, что мы замедлим этот процесс по-умному... На мой взгляд, мы взяли сейчас паузу, когда мы должны переоценить то, каким способом лучше достичь цели президента", – цитирует его Washington Examiner.
Грэм пояснил, что сейчас нужно сделать все, чтобы не допустить эскалации между сирийскими курдами и Турцией. Кроме того, необходимо помешать тому, чтобы в выигрыше от ситуации оказался Иран, добавил сенатор.
19 декабря американский лидер заявил, что США выведут свои войска из Сирии, поскольку победа над запрещенной в РФ группировкой ИГ одержана. А это было единственной причиной пребывания американских военных в стране, отметил он. Представитель Пентагона подтвердил, что приказ подписан.
Французский лидер Эммануэль Макрон выразил сожаление из-за этого решения. По его словам, "союзник должен оставаться надежным".
Владимир Путин на большой пресс-конференции сказал, что не видит признаков вывода американских военнослужащих из Сирии. Однако он полагает, что это возможно.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москве пока не ясно, какой алгоритм действий выбрал Вашингтон после решения вывести войска из Сирии. Подобное мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков: в Кремле не понимают, как, когда и куда США уходят из Сирии.
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