Советник Трампа объявил дату выхода США из ДРСМД

Помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США официально выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в пятницу, 2 августа. При этом он вновь обвинил Россию в нарушении договора.
"Слишком долго США соблюдали договор, в то время как Россия продолжала разрабатывать современные баллистические и гиперзвуковые системы с целью модернизации своих вооружений", – сказал Болтон на конференции в Вашингтоне.
Болтон также указал, что ДРСМД "связал нам руки, в то время как Китай разрабатывал свои вооружения средней дальности". В то же время он указал на важность ведения переговоров по контролю над вооружениями с Россией и КНР, передает ТАСС.
Болтон также сообщил, что решение о продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) пока не принято, однако он вряд ли будет пролонгирован.
СНВ-3 был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между РФ и США об ограничении вооружений. ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года.
В марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД в ответ на решение США о выходе из-за российской ракеты 9М729.
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