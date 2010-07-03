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06:57

Советник Трампа объявил дату выхода США из ДРСМД

за рубежом безопасность

06:57

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Фото: AP/Andrew Harnik

Помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США официально выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в пятницу, 2 августа. При этом он вновь обвинил Россию в нарушении договора.

"Слишком долго США соблюдали договор, в то время как Россия продолжала разрабатывать современные баллистические и гиперзвуковые системы с целью модернизации своих вооружений", – сказал Болтон на конференции в Вашингтоне.

Болтон также указал, что ДРСМД "связал нам руки, в то время как Китай разрабатывал свои вооружения средней дальности". В то же время он указал на важность ведения переговоров по контролю над вооружениями с Россией и КНР, передает ТАСС.

Болтон также сообщил, что решение о продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) пока не принято, однако он вряд ли будет пролонгирован.

СНВ-3 был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между РФ и США об ограничении вооружений. ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД в ответ на решение США о выходе из-за российской ракеты 9М729.

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