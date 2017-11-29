Актера Добронравова внесли в список угрожающих безопасности Украины лиц

29 ноября, 13:34
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Российского актера Федора Добронравова 28 ноября добавили в список лиц, угрожающих украинской безопасности.
Сейчас в этом списке 114 человек, среди которых Эмир Кустурица, Надежда Бабкина, Олег Газманов, Жерар Депардье, Стивен Сигал, Олег Табаков, Карен Шахназаров, Иван Охлобыстин, Валентин Гафт и другие. Документ опубликовали на сайте Министерства культуры Украины.
Ранее СБУ Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года. Это связано с посещением актером Крыма. Он же заявил, что не ездил на Украину пять лет и Крым не посещал.
В свете этого запрета в СМИ появилась информация о том, что популярный на Украине сериал "Сваты" с участием Добронравова могут перестать показывать. Актер Владимир Зеленский раскритиковал Службу безопасности страны в связи с возможностью такого решения. По мнению депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, запрет сериала преследует целью уничтожение связи между народами России и Украины. Сам Добронравов считает, что смешивать искусство и политику нельзя.
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