Актера Добронравова внесли в список угрожающих безопасности Украины лиц

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российского актера Федора Добронравова 28 ноября добавили в список лиц, угрожающих украинской безопасности.

Сейчас в этом списке 114 человек, среди которых Эмир Кустурица, Надежда Бабкина, Олег Газманов, Жерар Депардье, Стивен Сигал, Олег Табаков, Карен Шахназаров, Иван Охлобыстин, Валентин Гафт и другие. Документ опубликовали на сайте Министерства культуры Украины.

Ранее СБУ Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года. Это связано с посещением актером Крыма. Он же заявил, что не ездил на Украину пять лет и Крым не посещал.

В свете этого запрета в СМИ появилась информация о том, что популярный на Украине сериал "Сваты" с участием Добронравова могут перестать показывать. Актер Владимир Зеленский раскритиковал Службу безопасности страны в связи с возможностью такого решения. По мнению депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, запрет сериала преследует целью уничтожение связи между народами России и Украины. Сам Добронравов считает, что смешивать искусство и политику нельзя.