Поклонская назвала запрет на "Сватов" уничтожением связи между народами

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что запрет сериала "Сваты" на Украине направлен на уничтожение связи между народами России и Украины.
По ее словам, решение спецслужб страны сначала кажется абсурдом. Однако оно показывает, что на самом деле главная их цель – "уничтожить нерушимую связь между народами России и Украины, уничтожить язык, уничтожить традиции, уничтожить настоящую, добрую и красивую Украину", написала Поклонская в Facebook.
Она утверждает, что уничтожить эту связь невозможно. "У нас одна вера, история, культура, что так раздражает и заставляет паниковать иностранных кукловодов, захвативших Украину", – считает депутат. Она также добавила, что "Сваты" их с дочерью любимый сериал.
Один из авторов сериала "Сваты", лидер студии "Квартал-95" Владимир Зеленский раскритиковал инициативу об отзыве прокатного удостоверения у сериала из-за запрета на въезд в страну исполнителю главной роли, актеру Федору Добронравову. Зеленский порекмендовал СБУ заняться в первую очередь безопасностью, чтобы на улице можно было свободно пройти.
Ранее Добронравову запретили на три года въезд на Украину из-за посещения артистом Крыма. В связи с этим некоторые СМИ предположили, что сериал "Сваты" могут запретить.
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