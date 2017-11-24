Актер Зеленский раскритиковал СБУ Украины

Фото: ТАСС/Маркив Михаил

Украинский актер Владимир Зеленский раскритиковал Службу безопасности Украины из-за возможного запрета сериала "Сваты". Видеообращение об этом он выложил на своей странице в Facebook под названием "Накипело!".

"В СМИ обговаривается такой важный для нашей страны вопрос – запретить сериал "Сваты". Без этого ж никак не растет экономика. Если сейчас задача СБУ и всех наших комитетов – забрать этот сериал от людей, ну так вы так и скажите, а не придумывайте различные поводы", – цитирует "Лента.ру" слова актера.

Он также отметил, что если кому-то не нравится слово "сваты" и ближе слово "кумы" - пусть сначала поборют свое кумовство, а потом приступают к борьбе со "Сватами". Кроме этого, Владимир Зеленский посоветовал СБУ заняться в первую очередь безопасностью, чтобы на улице можно было свободно пройти.

Ранее сообщалось, что российскому актеру Федору Добронравову запретили на три года въезд на Украину. Решения приняла Служба безопасности Украины из-за посещения артистом Крыма.

В связи с чем, некоторые СМИ предположили, что сериал "Сваты", где актер играет одну из главных ролей, может попасть под запрет.