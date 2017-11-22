Актеру Добронравову запретили въезд на Украину

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Российскому актеру Федору Добронравову запретили на три года въезд на Украину. Решения приняла Служба безопасности Украины (СБУ) в связи с посещением артистом Крыма.

Сам Добронравов заявил, что не посещал Крым. "Это опять фейки какие-то, пускают же. Я уже пять лет туда не езжу (на Украину). Все затихнет – будем ездить так же, как и ездили. Я в это свято верю и молюсь", – цитирует Добронравова RT.

Ранее МИД Украины направил России ноту протеста после визита в Крым Владимира Путина, открывшего в Ялте памятник Александру III. Украинская сторона сочла поездку грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, но временно оккупированной.