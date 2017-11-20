Украина направила РФ ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

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Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста после визита Владимира Путина в Крым.

Украинская сторона сочла состоявшуюся 18 ноября поездку грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщает "Газета.ру".

Путин в Ялте принял участие в открытии памятника императору Александру III. Монумент установили в парке Ливадийского дворца на месте Малого дворца, где 1 ноября 1894 года скончался император.

Дворец был любимым местом пребывания Александра III во время визитов в Ливадию. Здание было разрушено во время Великой Отечественной войны.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.