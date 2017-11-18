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Политика

18 ноября, 17:58

Владимир Путин открыл памятник Александру III в Ялте

власть общество

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин прибыл на церемонию открытия памятника императору Александру III в Ялте 18 ноября. Монумент установили в парке Ливадийского дворца.

Скульптура стоит на месте, где ранее располагалось здание Малого дворца. Там 1 ноября 1894 года скончался Александр III. Дворец был любимым местом пребывания императора во время визитов в Ливадию. Здание было разрушено во время Великой Отечественной войны.

Памятник состоит из двух элементов: горизонтальной стелы и скульптуры сидящего императора, опирающегося на меч, сообщает РИА Новости. Монумент установлен на белый постамент из мрамора, там высечена надпись: "Император всероссийский Александр III", а также его знаменитая фраза: "У России есть только два союзника – ее армия и флот".

Рельефная композиция стелы посвящена образам основных достижений времени царствования императора. Среди них – создание самолета Можайского и винтовки Мосина, а также развитие нефтяной индустрии и строительство Транссибирской железнодорожной магистрали.

Монумент также украшают портреты знаменитых деятелей культуры и науки того времени: Достоевского, Толстого, Чайковского, Менделеева. Венчает горизонтальную стелу двуглавый орел.

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