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24 ноября, 15:49

Актер сериала "Сваты" прокомментировал обращение Зеленского к СБУ

за рубежом культура политика

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Актер Федор Добронравов прокомментировал обращение украинского актера и продюсера Владимира Зеленского с критикой в адрес Службы безопасности Украины из-за возможного запрета на показ сериала "Сваты".

По словам Добронравова, он не зал об ограничениях, поскольку находится на гастролях за Уралом. "У меня здесь нет ни доступа к интернету, ничего. Обо всем этом понятия не имею и не хочу, – цитирует актера RT. – Если произошла такая глупость, то я молюсь только, чтобы это все закончилось раз и навсегда".

Он также отметил, что считает неправильным смешивать политику и искусство.

Ранее украинский актер и продюсер Владимир Зеленский записал видеообращение в адрес СБУ. Он ракритиковал службу за желание запретить сериал "Сваты", а также посоветовал ведомству сосредоточиться на обеспечении безопасности в стране.

Предположение о том, что СБУ запретить сериал появилось после того, как актеру Добронравову запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. В многосерийном фильме этот артист сыграл одну из главных ролей.

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