Королева Дании лишила четырех внуков титулов принца и принцессы

15:56
Фото: ТАСС/EPA/Mads Claus Rasmussen
Королева Дании Маргрете II лишила четырех внуков титулов принца и принцессы, передает РИА Новости.
"Ее Величество постановила, что с 1 января 2023 года потомки Его Королевского Высочества принца Иоахима смогут использовать свои титулы только как графы и графини Монпеза", – указано на сайте королевской семьи Дании.
Решение королевы объясняется желанием позволить внукам самостоятельно строить свою жизнь, не оглядываясь на особые соображения и обязанности, которые влечет за собой принадлежность к Королевскому дому Дании.
Несмотря на формальное лишение титулов, внуки королевы Маргрете II сохраняют позиции в очереди на престол согласно преемственности.
Королеве Дании в настоящий момент 82 года. На престол она вступила 14 января 1972 года со смертью отца Фредерика IX.
8 сентября в Великобритании в возрасте 96 лет скончалась королева Елизавета II. Она стала самым старейшим монархом в истории страны и самым долго правящим монархом. Престол Великобритании после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Новый монарх Британии взял имя Карл III.
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