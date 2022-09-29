Королева Дании лишила четырех внуков титулов принца и принцессы

Фото: ТАСС/EPA/Mads Claus Rasmussen

Королева Дании Маргрете II лишила четырех внуков титулов принца и принцессы, передает РИА Новости.

"Ее Величество постановила, что с 1 января 2023 года потомки Его Королевского Высочества принца Иоахима смогут использовать свои титулы только как графы и графини Монпеза", – указано на сайте королевской семьи Дании.

Решение королевы объясняется желанием позволить внукам самостоятельно строить свою жизнь, не оглядываясь на особые соображения и обязанности, которые влечет за собой принадлежность к Королевскому дому Дании.

Несмотря на формальное лишение титулов, внуки королевы Маргрете II сохраняют позиции в очереди на престол согласно преемственности.

Королеве Дании в настоящий момент 82 года. На престол она вступила 14 января 1972 года со смертью отца Фредерика IX.

8 сентября в Великобритании в возрасте 96 лет скончалась королева Елизавета II. Она стала самым старейшим монархом в истории страны и самым долго правящим монархом. Престол Великобритании после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Новый монарх Британии взял имя Карл III.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!