Вакцинация от COVID-19 в Чехии может быть приостановлена из-за дефицита препарата

14:22
Фото: AP/Dano Veselsky/TASR
Минздрав Чехии рекомендовал приостановить вакцинацию населения против COVID-19 из-за недостатка препарата, сообщила официальный представитель министерства Барбора Петерова.
По ее словам, это может быть связано с невыполнением договорных обязательств компании Pfizer и ее партнера BioNTech.
"Из-за ее недостатка мы рекомендовали краевым координаторам процесса вакцинации с сегодняшнего дня на две недели прекратить проводить процедуры первичных прививок от коронавируса и сосредоточиться только на проведении повторных", – сказала официальный представитель Минздрава.
На сегодняшний день в стране прививки могут сделать только люди старше 80 лет и медики, задействованные на первой линии борьбы с COVID-19.
По данным властей Чехии, поставки препаратов в страну сокращены из-за технических проблем на предприятиях.
При этом советник премьер-министра по вопросам вакцинации населения и бывший министр здравоохранения республики Роман Прымула сообщил, что обсуждается возможность приобретения российской вакцины "Спутник V".
Минздрав, в свою очередь, заявил, что страна не планируют закупать препараты, которые не получили регистрацию Европейского агентства по лекарственным средствам.
Ранее сообщалось, что "Спутник V" в скором времени планируют зарегистрировать более чем в 25 странах.
Антикоронавирусную вакцину "Спутник V" зарегистрировали в ОАЭ и в Венгрии. Последняя стала первым государством Евросоюза, которое готово применить российский препарат. Также сообщалось о регистрации вакцины в Парагвае и Венесуэле.
Также поставки вакцины от COVID-19 "Спутник V" обсуждаются с Африканским союзом.
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