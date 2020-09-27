Минздрав Белоруссии связал рост случаев коронавируса с протестами

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Минздрав Белоруссии связал увеличение количества случаев заражения коронавирусом с продолжающимися в республике акциями протеста. Такое мнение выразил исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить при том, что в том же Минске мы наблюдаем сегодня, в субботу, что мы наблюдаем по выходным дням", – сказал он.

Пиневич отметил, что основная причина роста заболеваемости, которая носит постепенный, но неуклонный характер, – в "тотальном отсутствии дистанцирования".

"Мы справились, но зачем же ступать в ту реку дважды, в которую можно не вступать, если мы можем предотвратить эти моменты", – цитирует Пиневича издание Tut.by.

По данным Минздрава Белоруссии, за прошедшие сутки в республике выявили 332 новых случая заражения коронавирусом. Число инфицированных в стране достигло 77 289, что составляет около 0,8 процентов населения республики. За весь период умерли 813 пациентов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которое продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибло несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.