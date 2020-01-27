ВОЗ посчитала высоким уровень опасности коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила опасность коронавируса нового типа (2019-nCoV) на международном уровне как высокую. Об этом сообщает ТАСС.

До настоящего момента организация оценивала угрозу как крайне высокую для Китая, высокую для региона и умеренную на международном уровне. Однако в этой формулировке была допущена ошибка, которую затем исправили, подчеркнули в ВОЗ.

В Китае на данный момент новым типом пневмонии заражено более 2,7 тысячи человек. 81 человек погиб. Госкомитет Китая сообщил, что 52 заболевших пациента успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

Специалисты не исключают возможности передачи коронавируса во время инкубационного периода. Ученые из Китая установили, что вспышка вируса может быть связана с торговлей дикими животными на местном рынке морепродуктов в Ухане.

В настоящее время в России проходит апробация новых тест-систем для выявления коронавируса. Кроме того, Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в России к лечению коронавируса и перевести больницы на противоэпидемический режим.

