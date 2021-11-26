В Киргизии пресечена попытка насильственного захвата власти

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Госкомитет национальной безопасности Киргизии заявил о предотвращении попытки государственного переворота, сообщает РИА Новости.

Информацию о группе лиц, планирующих организовать провокации для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, спецслужбы получили в ходе проводимой ГКНБ и МВД работы по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов.

Выяснилось, что руководили этой группой – депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники. Они собирались организовать в Бишкеке массовые акции протеста и рассчитывали на поддержку проигравших выборы политических сил. Для этого группа набрала около тысячи агрессивно настроенных молодых людей.

Участники госпереворота проводили систематические встречи, где обсуждали планы по провокации массовых беспорядков. По месту жительства активных участников группы и в арендуемом ими офисе прошли обыски. Сотрудники спецслужб обнаружили там документальные материалы, подтверждающие подготовку к преступлению, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотики.

В результате задержаны 15 наиболее активных членов группы.

Выборы в парламент Киргизии состоялись в октябре 2020 года. После них политическая обстановка в стране накалилась. В Бишкеке начались массовые протесты сторонников партий, которые не смогли пройти обязательный семипроцентный барьер для получения мест в Заксобрании.

В ночь на 6 октября они захватили здание парламента. ЦИК Киргизии признала прошедшие выборы недействительными. Затем группа депутатов инициировала импичмент президента Сооронбая Жээнбекова. 15 октября 2020 года он ушел в отставку.