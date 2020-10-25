В Армении нашли фактические доказательства участия турецкого спецназа в боях в Карабахе

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Генеральная прокуратура Армении получила фактические доказательства того, что многочисленные военнослужащие подразделений специального назначения ВС Турции участвуют в боевых действиях в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в рамках уголовного дела о развязывании агрессивной войны Азербайджаном против Армении и Нагорного Карабаха прокуратура нашла подтверждение тому, что начиная с августа турецкий спецназ обучал армию Азербайджана и принимал непосредственное участие в боевых действиях.

В ведомстве заявили, что тренировки проводились специально для приобретения боевых навыков в горных условиях. Помимо этого, с середины сентября азербайджанские ВС установили артиллерийские системы в приграничных поселках.

Они расположились возле домов, парков и садов граждан якобы для военных учений. Однако с самого начала войны эти системы выполняли боевые задачи, заявляет Ереван.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

Позднее Армения сообщила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что располагает доказательствами о переброске боевиков из Сирии в Нагорный Карабах через Турцию. По словам политика, этот важный нюанс позволяет сделать выводы о том, по каким соображениям изначально начался международный конфликт.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.