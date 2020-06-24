На севере Мексики разбился самолет

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Легкий самолет потерпел крушение в штате Чиуауа на севере Мексики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету.

Известно, что на борту лайнера в момент катастрофы находились 6 человек, в том числе 13-летний ребенок. Все они погибли.

В материале уточняется, что самолет был марки Cessna. Лайнер направлялся в соседний штат Синалоа.

На данный момент причины катастрофы не установлены. Обстоятельства случившегося выясняют власти региона.

Ранее Airbus 320 "Пакистанских авиалиний" потерпел крушение. Сообщалось, что разбившийся в Карачи рейс был внутренним перелетом из Лахора.

В связи со случившимся Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана. Российский лидер понадеялся на скорейшее выздоровление всех пострадавших в катастрофе.