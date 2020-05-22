В Пакистане разбился пассажирский самолет

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Самолет "Пакистанских авиалиний" потерпел крушение около аэропорта Карачи. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на авиарегулятор.

По предварительным данным, разбившийся в Карачи рейс был внутренним перелетом из Лахора.

Представитель перевозчика заявил, что речь идет об Airbus A320, на борту которого находились 90 пассажиров.

На месте крушения работают армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.

#PIA لاہور سے کراچی پی آئی اے کا جہاز لینڈنگ کرتے ہوئے شہری آبادی جناح گارڈن میں گر کر تباہ

95 مسافر سوار تھے

اللہ سب خیر رکھے۔

آمین ثم آمین pic.twitter.com/dgbJPjR6Vn — Dr. Fiza Akbar Khan (@Dr_fizakhan) May 22, 2020



Очевидцы сообщают, что самолет упал на несколько домов. В районе крушения отключилось электричество.

27 января самолет Ariana Afghan Airlines потерпел крушение на востоке Афганистана.