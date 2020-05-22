В Пакистане разбился пассажирский самолет

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Самолет "Пакистанских авиалиний" потерпел крушение около аэропорта Карачи. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на авиарегулятор.
По предварительным данным, разбившийся в Карачи рейс был внутренним перелетом из Лахора.
Представитель перевозчика заявил, что речь идет об Airbus A320, на борту которого находились 90 пассажиров.
На месте крушения работают армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.
Очевидцы сообщают, что самолет упал на несколько домов. В районе крушения отключилось электричество.
27 января самолет Ariana Afghan Airlines потерпел крушение на востоке Афганистана.