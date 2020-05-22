Путин выразил соболезнования президенту Пакистана из-за крушения самолета

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин направил президенту Пакистана Арифу Алви и пакистанскому премьер-министру Имрану Хану телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой в городе Карачи, сообщает RT.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", – говорится в телеграмме.

Самолет, на борту которого находились 90 человек, потерпел крушение рядом с аэропортом города Карачи. Лайнер рухнул на жилой район.

27 января самолет Ariana Afghan Airlines потерпел крушение на востоке Афганистана.