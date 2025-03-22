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Папа Римский Франциск будет выписан из больницы в воскресенье, 23 марта. Об этом рассказал один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери, сообщает РИА Новости.

По словам врача, после продолжительного пребывания в больнице понтифик вернется в свою резиденцию в Ватикане, дом Святой Марфы, где будет продолжать восстановление.

"На протяжении двух недель мы наблюдали улучшения, состояние стабильное", – добавил Алфьери.

Понтифика госпитализировали 14 февраля. Врачи диагностировали ему двустороннюю пневмонию. После этого у Папы Римского произошел затяжной астматический респираторный приступ, который потребовал применение кислорода.

Анализы выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего врачи провели переливание крови. Вместе с тем медики отмечали, что понтифик преодолел критическую фазу болезни.