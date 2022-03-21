Компания Arla приостановила продажу кефира из-за ассоциаций продукта с Россией

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Датско-шведская компания, занимающаяся производством молочных продуктов Arla временно приостановила продажу кефира из-за ассоциаций упаковки продукта с Россией. Об этом сообщила менеджер по коммуникациям компании Каролина Старк.

"Это правда, что Arla решила временно прекратить продажу кефира. Содержимое продукта на 100% состоит из шведского сырья, но упаковка ассоциируется с Россией таким образом, который мы не считаем уместным в нынешних обстоятельствах. Продукт вернется в магазин с другим дизайном позже в этом году", – цитирует Старк РИА Новости.

Отмечается, что на упаковках продуктов, снятых с продажи, изображены купола храма Василия Блаженного. При этом другие продукты Arla с восточными названиями, например Smetena, пока остаются на прилавках магазинов.

Ранее компания LG Electronics, производящая электронику и бытовую технику, объявила о приостановке всех поставок в Россию.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.