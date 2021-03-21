Жители Германии оценили ответ Путина на заявление Байдена

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Читатели немецкого издания Welt с восхищением отреагировали на ответ Владимира Путина американскому президенту Джо Байдену после острого высказывания в свой адрес.

"Ответ Путина был дипломатическим шедевром! После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья – это просто супер", – написал один из читателей.

Также он предположил, что Байден не согласится провести диалог с Путиным в прямом эфире, как это предлагал ему сделать российский лидер.

Другой пользователь отметил, что слова и предложение Путина и характеризуют его как умного и дипломатичного политика.

"Остается надеяться, что Байден в следующие четыре года, пока Трамп вновь не станет президентом, не наделает слишком больших бед", – добавил он.

Ранее американский лидер заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года и согласился с тем, что считает Путина "убийцей". В ответ президент России пожелал Байдену здоровья, а также заявил, что Соединенным Штатам придется считаться с Россией.

Позднее Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, отметив, что такой формат будет интересным для россиян и американцев.