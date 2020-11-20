Президент Армении сменил министра обороны

13:45
Фото: commons.wikimedia.org
Главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян назначен на должность министра обороны. Соответствующий указ подписал президент республики Армен Саркисян.
Другим своим указом глава государства отправил в отставку Давида Тонояна, который занимал должность главы оборонного ведомства с 2018 года.
Арутюнян занимал пост министра обороны Армении в 1999–2000 годах.
Ранее Никол Пашинян принял решение отстранить от должности главу МИД Армении Зограба Мнацаканяна.
Сам Пашинян во время онлайн-конференции заявил, что не собирается уходить в отставку из-за неудачных военных действий в Карабахе.
10 ноября состоялось подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев.
Некоторые граждане выразили критику условиям прекращения огня. 17 политических партий Армении созвали митинг с требованием отставки премьер-министра Армении. Между полицейскими и выступающими прошли столкновения в центре города.
Премьер заявил, что считает себя ответственным за ситуацию в Карабахе. Он отметил, что должен стать перед судом народа, но и народу должно быть известно обо всех обстоятельствах дела. С военными, оппозицией и правительством должен быть налажен диалог, считает Пашинян.
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