Президент Армении сменил министра обороны

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Главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян назначен на должность министра обороны. Соответствующий указ подписал президент республики Армен Саркисян.

Другим своим указом глава государства отправил в отставку Давида Тонояна, который занимал должность главы оборонного ведомства с 2018 года.

Арутюнян занимал пост министра обороны Армении в 1999–2000 годах.

Ранее Никол Пашинян принял решение отстранить от должности главу МИД Армении Зограба Мнацаканяна.

Сам Пашинян во время онлайн-конференции заявил, что не собирается уходить в отставку из-за неудачных военных действий в Карабахе.

10 ноября состоялось подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев.

Некоторые граждане выразили критику условиям прекращения огня. 17 политических партий Армении созвали митинг с требованием отставки премьер-министра Армении. Между полицейскими и выступающими прошли столкновения в центре города.

Премьер заявил, что считает себя ответственным за ситуацию в Карабахе. Он отметил, что должен стать перед судом народа, но и народу должно быть известно обо всех обстоятельствах дела. С военными, оппозицией и правительством должен быть налажен диалог, считает Пашинян.