Эксперт оценил запрос ордера на арест Ассанжа прокуратурой Швеции

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Решение шведской прокуратуры запросить ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа прокомментировал юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.

По мнению эксперта, действия Швеции "повлекут за собой запрос на экстрадицию Ассанжа из Великобритании". Как пояснил Ванин в беседе с RT, это ухудшит положение основателя WikiLeaks, которого ранее просили экстрадировать только США.

"Англия сделала все возможное, чтобы другие страны, у которых есть претензии к Ассанжу, смогли оформить юридические процедуры", – считает почетный адвокат России. Он добавил, что в сложившейся ситуации перед Лондоном стоит вопрос, "кому выдать его в первую очередь".

Лучшим вариантом для Ассанжа, отметил Ванин, будет объективное решение британского суда об отказе в экстрадиции. "Тогда Ассанж просто отбудет совершенно небольшой срок в Великобритании и будет свободно продолжать жить в этой стране", – подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест Джулиана Ассанжа. В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании.

В мае прокуратура Швеции объявила, что возобновляет расследование по делу Джулиана Ассанжа. Его подозревают в преступлениях на сексуальной почве.

С июня 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Однако 11 апреля 2019 года его задержали по ордеру, выданному за неявку в суд семь лет назад. Кроме того, по заявлению американского Минюста, в Штатах основателя WikiLeaks обвиняют в сговоре с целью компьютерного взлома. 1 мая Ассанжа приговорили в Великобритании к 11,5 месяца тюрьмы.