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В мире

20 апреля, 19:32

Число погибших при стрельбе в Канаде увеличилось до 19 – СМИ

за рубежом происшествия

Фото: ТАСС/Zuma

Число жертв стрельбы в провинции Новая Шотландия выросло до 19, сообщает телеканал CTV.

Ранее поступала информация о том, что погибли 17 человек, в том числе и сам стрелок. При этом комиссар национальной полиции Бренда Лаки заявила, что расследование продолжается.

51-летний Гэбриел Уортман, который работал зубным протезистом, в ночь на 19 апреля открыл стрельбу по людям в городке Порталик, а затем и в других населенных пунктах в радиусе 90 километров. Операция по задержанию преступника длилась 12 часов. Погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский ранен.

Уортман носил полицейскую форму и передвигался на патрульной машине, но не являлся правоохранителем. Преступник был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки со стражами порядка. В полиции уточнили, что с некоторыми жертвами он был знаком.

12 апреля мужчина устроил стрельбу в квартире после конфликта на юго-западе Москвы. Сначала он не хотел открывать входную дверь.

В ходе переговоров они убедили мужчину открыть ее и сложить оружие. Пострадавших нет.

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