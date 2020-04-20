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В мире

01:09

Свыше 10 человек погибли при стрельбе в канадской провинции – источник

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Свыше 10 человек стали жертвами стрельбы, произошедшей в канадской провинции Новая Шотландия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные местной полиции.

По данным сотрудника полиции провинции Криса Лэзера, расследование все еще продолжается.

"Могу сказать, что более 10 человек были убиты. <...> Я ожидаю больше деталей в ближайшие дни", – сообщил Лэзер.

Он подчеркнул, что число жертв может увеличиться.

О стрельбе в канадской провинции Новая Шотландия стало известно накануне. Все произошло в городе Портапик. Там мужчина открыл огонь по людям из неустановленного оружия.

Позднее злоумышленник был задержан. Им оказался 51-летний Габриэл Уортман.

По официальным данным полиции, в результате перестрелки погибла служащая полиции. Еще один полицейский получил ранения.

О мотивах стрелявшего пока неизвестно.

Ранее один человек пострадал при стрельбе на юго-востоке столицы. Сообщалось, что один из участников ссоры выстрелил в оппонента из огнестрельного оружия.

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