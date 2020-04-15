Один человек пострадал при стрельбе на юго-востоке столицы

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Вооруженный конфликт произошел в Москве на улице Окской, один человек пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции.

"В доме 28 по Окской улице, предположительно между соседями, произошел конфликт", – сообщили в правоохранительных органах.

В Следственном комитете РФ по столице заявили, что начато расследование. Пострадавшего доставили в больницу.

"Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры выстрелил дробью в ногу знакомого", – говорится в сообщении ведомства.

На место приехали следователи и криминалисты, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в территориальный отдел МВД для разбирательства.

Ранее сообщалось, что СК проверит информацию о стрельбе в квартире на юго-западе Москвы.