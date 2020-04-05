Открывшего стрельбу по полицейским задержали под Тулой

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В Тульской области задержали подозреваемого, открывшего стрельбу по сотрудникам полиции. О произошедшем проинформировали в пресс-службе региональной Росгвардии.

Инцидент случился в Веневском районе. Местный житель сначала начал стрелять по охотникам, а после и по прибывшим на место полицейским.

Отмечается, что мужчина закрылся в своем доме и стал угрожать сотрудникам органов.

"64-летний неоднократно судимый местный житель был задержан и передан следственно-оперативной группе", – говорится в сообщении.

У него изъяли предметы, схожие с гладкоствольным ружьем и винтовкой, а также боеприпасы и муляж гранаты.

Ранее сообщалось, что мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области. Отмечалось, что он сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице. Произошла словесная перепалка, после которой мужчина схватился за охотничье ружье.