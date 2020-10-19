В Белоруссии освободили из-под ареста политтехнолога Шклярова

Фото: twitter.com/me_vitali

Гражданину США, политтехнологу Виталию Шклярову, который был арестован в Минске в рамках уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского – супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, изменили меру пресечения. Об этом РИА Новости сообщил адвокат политтехнолога Антон Гашинский.

"Виталию изменена мера пресечения на домашний арест", – сказал Гашинский со ссылкой на информацию, полученную от следствия.

Правозащитник подчеркнул, что ему пока не известно, какие именно ограничения наложены на Шклярова в связи с избранной мерой пресечения.

Гашинский добавил, что пока не общался со своим подзащитным.

О задержании Шклярова стало известно в конце июля. Как сообщалось, он работал на выборах президента США, когда победил Барак Обама, а также "строил" избирательную кампанию Ксении Собчак в России. Кроме того, по версии спецслужб, он консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных названием "Страна для жизни".

"Страна для жизни" – видеоблог Сергея Тихановского, мужа кандидата на пост президента Белоруссии, после чего попал в команду Тихановского.

Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая. В отношении них возбуждено уголовное дело из-за инцидента на пикете в Гродно, где произошла потасовка с сотрудниками милиции.

