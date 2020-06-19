В Китае заявили, что при минус 20 градусах COVID-19 может прожить до 20 лет

19 июня, 20:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Коронавирус является особенной инфекцией, которая не боится холода, передает РИА Новости со ссылкой на члена специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, инфекциониста Ли Ланьцзюаня.
Он отметил, что при температуре -4 градуса COVID-19 может существовать до нескольких месяцев. При показателях термометров -20 градусов коронавирус может прожить до 20 лет.
Этим Ли объяснила то, что COVID-19 несколько раз обнаруживали на рынках морепродуктов. По ее словам, на них часто находится охлажденная продукция, которая создает комфортную среду для коронавируса.
В связи с этим, по мнению Ли, необходимо усиление контроля за морепродуктами на таможне, а также организация их всесторонней проверки. Инфекционист считает, что таким образом можно будет отследить источник товаров, образцы которых заражены коронавирусом. Также Ли предложила принять строгие меры предосторожности и контроля в отношении ввозимых товаров и въезжающих людей.
"Нельзя оставлять без внимания проверку, а также осуществление мер профилактики и эпидемиологического контроля в сфере транспортировки замороженных товаров", – отметила китайский инфекционист.
13 июня в Пекине обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади". Его нашли после проведенного расследования, связанного с обнаружением COVID-19 у 52-летнего жителя столицы Китая. В связи с этим в районе, где находится рынок, было введено военное положение.
18 июня власти Пекина ввели временный запрет на пассажирские перевозки с другими регионами КНР. Он вступил в силу с 19 июня.
Пекин приостанавливает пассажирское сообщение с другими регионами Китая
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: