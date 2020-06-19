В Китае заявили, что при минус 20 градусах COVID-19 может прожить до 20 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Коронавирус является особенной инфекцией, которая не боится холода, передает РИА Новости со ссылкой на члена специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, инфекциониста Ли Ланьцзюаня.

Он отметил, что при температуре -4 градуса COVID-19 может существовать до нескольких месяцев. При показателях термометров -20 градусов коронавирус может прожить до 20 лет.

Этим Ли объяснила то, что COVID-19 несколько раз обнаруживали на рынках морепродуктов. По ее словам, на них часто находится охлажденная продукция, которая создает комфортную среду для коронавируса.

В связи с этим, по мнению Ли, необходимо усиление контроля за морепродуктами на таможне, а также организация их всесторонней проверки. Инфекционист считает, что таким образом можно будет отследить источник товаров, образцы которых заражены коронавирусом. Также Ли предложила принять строгие меры предосторожности и контроля в отношении ввозимых товаров и въезжающих людей.

"Нельзя оставлять без внимания проверку, а также осуществление мер профилактики и эпидемиологического контроля в сфере транспортировки замороженных товаров", – отметила китайский инфекционист.

13 июня в Пекине обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади". Его нашли после проведенного расследования, связанного с обнаружением COVID-19 у 52-летнего жителя столицы Китая. В связи с этим в районе, где находится рынок, было введено военное положение.

18 июня власти Пекина ввели временный запрет на пассажирские перевозки с другими регионами КНР. Он вступил в силу с 19 июня.