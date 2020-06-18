Пекин приостановит межрегиональные пассажирские перевозки с 19 июня

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Власти Пекина ввели временный запрет на пассажирские перевозки с другими регионами КНР, вызванный вспышкой коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"С 19 июня все межрегиональные пассажирские перевозки прекращаются", – объявил заместитель председателя комитета по транспорту правительства города Жун Цзюнь.

Эпицентром вспышки коронавируса стал крупнейший оптовый рынок Пекина. Инфекцию выявили у 52-летнего местного жителя, затем – у двух работников центра исследования мясной продукции, как стало известно 13 июня.

В связи с данной информацией в пекинском районе Фэнтай оперативно ввели режим военного положения. Это касается, в частности, работы школ и детсадов у рынка – они закрыты.

Риск распространения коронавируса в Пекине оценили как высокий. Власти намерены провести подробное эпидемиологическое расследование на оптовом рынке и в ближайших районах.

