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Общество

15:40

Инфекционист усомнился в усилении коронавируса в Пекине

общество

Фото: ТАСС/ROMAN PILIPEY/EPA

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев предложил не спешить с выводами о выявленном в китайской столице штамме, передает ИА "НСН".

Инфекционист заявил, что власти Китая заявили о высокой патогенности возбудителя, уточнив, что такие заявления считаются весьма серьезными. По его словам, обычно вирус должен ослабнуть перед новой волной распространения. Специалист считает, что подобные высказывания сейчас преждевременные и нужно подождать время.

"Давайте посмотрим, как будут развиваться события, чтобы не делать поспешные выводы. Хотя бы месяц подождем. Потому что вирус должен был ослабнуть, что мы наблюдаем в Москве. Не надо пугать людей попусту", – отметил Зуев.

Он подчеркнул, что сейчас большинство граждан и так напуганы разговорами о второй волне коронавируса. Специалист уточнил, что считает неправильным называть ее волной, добавив, что возможно произойдет просто сезонная вспышка заболевания.

"Будет обычная сезонная вспышка. Так же, как у вируса гриппа. Мы же не говорим про первую-вторую волну, мы говорим про осенне-зимний период и весенний период заболеваемости", – заключил Зуев.

Пекинский рынок закрыли 13 июня после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

В районе китайской столицы Фэнтай ввели режим военного времени. В городе 14 июня протестировали на коронавирус 76 499 человек, инфекцию выявили у 59. В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19, один из них в критическом состоянии, двое – в тяжелом.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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