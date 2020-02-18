В Совфеде опровергли домыслы о войне между Россией и Белоруссией

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко, что Белоруссию ждет война с Россией, если первая решит сохранить независимость, сообщает ИА "НСН".

Он обвинил украинского министра в провокации и напомнил, что Россия в качестве правопреемницы Советского Союза предоставила независимость всем республикам СССР, в том числе Белоруссии и Украине.

"Москва и Минск находятся в Союзном государстве. Есть экономические разногласия, есть обсуждаемые проблемы, но говорить о "войне" между нашими странами, о том, что Россия готова захватить Белоруссию, это политическое преступление господина Пристайко, который недостоин быть министром иностранных дел такой большой страны, как Украина", – отметил Джабаров.

Слова главы украинского внешнеполитического ведомства прокомментировали и в Минске. Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько назвал заявление Пристайко необдуманным и заверил, что война между Россией и Белоруссией "просто немыслима".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены энергоносителей. Он выразил уверенность, что страны не захотят пойти по такому пути.